Palandöken'de Filografi Kursuna Yoğun İlgi

Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Müdürlüğünce, ilçedeki kadın ve genç kızlara yönelik filografi kursu açtı. İlçede ilk defa açılan kurs yoğun ilgi gördü.



Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, belediyemiz bünyesin de faaliyetlerine her gecen gün bir yenisini ekleyen Kültür merkezimizde, ilk defa filografi kursu açtıklarını belirterek, "Kadınlar hafta sonu açtığımız kurslarla hem vakitlerini değerlendiriyor hem de el becerilerini geliştiriyor. Burada sanat öğreniyorlar. Bu kursumuzda kadın ve genç kızlardan yoğun ilgi görüyor. Osmanlı el sanatlarından biri olan filografi kursumuza gösterilen ilgi bizlerin de elbette mutlu ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezimiz ve Spor Kompleksimizde yaklaşık 36 farklı alanda yaklaşık bin 200 kişiye kurs veriyoruz. Bu kurslarımız tamamen ücretsizdir" dedi.



Filografi Osmanlı sanatı



Kurs öğreticisi Tuba Dolman ise filografinin, ahşap bir zemin üzerine çakılan çiviler arasından teller geçirilerek, belli örgü teknikleri ve çeşitli desenlerin kullanılmasıyla meydana gelen bir sanat olduğunu bildirdi. Kurs Öğreticisi Tuba Dolman," Osmanlı döneminin geleneksel el sanatlarından biri olan filografi, batı ülkelerinde de yapılmaktadır. Ülkemizde pek tanınmayan bu sanat, zorluğu ve sabır gerektirmesi nedeniyle az uygulanmaktadır. Erzurum da Palandöken Belediyesi Recep Tayip Erdoğan Kültür Merkezin de her şey düşünülmüş ve uygun aile ortamı oluşturuluşum. Bu el sanatını icra etmek için ideal mekan oluşturan başkanımıza ve emeği geçenlere şahsım ve öğrencilerim adına minnettarım." diye konuştu.



Aile bütçesine katık



Kursiyerlerden Cansu Yılmaz, "Filigrofi hakkında hiç bilgim yoktu. İnternetten yaptığım araştırmalarda bilgi sahibi oldum ve kursa katıldım. Burada hem stres atıyoruz, hem el becerileri kazanıyoruz. Aynı zamanda yaptığımız sanat eserlerini sene sonunda sergileyip satacağız. Böylece aile bütçesine katkıda bulunacağız. Bizlere bu güzel ortamı sunan Belediye Başkanımız Sayın Orhan Bulutlara ve ekibine sonsuz teşekkürler sunuyorum." dedi. - ERZURUM