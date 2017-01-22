Palandöken Belediyespor Deplasmanda Esti: 3-0

Palandöken Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, deplasman da karşılaştığı Kayseri Melikgazi Belediyespor karşılaşmasında 3-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig temsilcisi Palandöken Belediye spor deplasman da karşılaştığı Melikgazi Belediyespor 3-0 mağlup ederek ligde iddialı olduğunu gösterdi. Palandöken Belediye spor müsabakayı 25-12, 25-13 ve 25- kazandı.



Kayseri Atatürk Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadelede Palandöken Belediye spor rakibine şans tanımadı ve setler de zaman zaman zorlansa da galip gelmesini bildi. Efeler lig parolasıyla yola çıkan Palandökenin Kartallar rakibine şans tanımadı.



Melikgazİ Belediyespor: 0



Palandöken Belediyespor: 3 - ERZURUM