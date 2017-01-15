Pakistanlı Heyet, Suriyeli Yetim Çocuklara Ayakkabı ve Giysi Dağıttı

Pakistanlı heyet, Öncüpınar Konteyner kentinde incelemelerde bulunduktan sonra Kilis kent merkezindeki Suriyeli yetim çocuklara ayakkabı ve giysi dağıttı.



Pakistan heyeti, AFAD Grup Başkanı Fahrettin Göker ve Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Şiraz ve AFAD insani yardim ekipleri ile birlikte Öncüpınar Suriyeli Geçici Barınma Merkezini ziyaret ederek, çocuklara ayakkabı dağıttı. Heyet daha sonra çalışan yetkililerden kamp hakkında bilgi aldılar. Daha sonra Kilis'te ikamet eden Suriyeli yetim çocuklara ayakkabı ve giysi dağıtımında bulundu. - KİLİS