İkinci single çalışması "Be Adam" ile müzik piyasasına iddialı bir giriş yapan Özge Çelikırmak, 18 Nisan'da Mask Live Music Club sahnesinde...



1996 yılında Pera Güzel Sanatlarda Opera-Şan Eğitimine başlayarak 4 yıl eğitim gördü ve mezun oldu.1998 yılında TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosuna başlayarak 5 yıl Soprano olarak görev yaptı. 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünü kazandı ve Birincilikle mezun oldu.Haliç Üniversitesi Türk Müziği Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesinde Pedagojik Formasyon Eğitimini tamamladı.



2008 yılından itibaren Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğünde Gösteri Sanatları Müzisyeni kadrosunda Zihinsel Engelli çocuklara Müzik Eğitmenliği yapmaktadır.İBB Engelliler Müdürlüğü Gösteri Sanatları Topluluğuyla birlikte İstanbul ve farklı şehirlerde birçok konser vermiştir.



Uzun yıllardır Orkestra Solistliği yapmaktadır.



Sanatçı,2015 yılının Kasım ayında sözü kendisine, bestesi ise ünlü müzisyen Ayhan Günyıl imzası taşıyan ilk single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. Adından çok söz edilen Özge Çelikırmak geçtiğimiz günlerde ikinci single çalışması "Be Adam"ile müzik piyasasına şarkısı ve kilbi ile iddialı bir giriş yaptı.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Mask Live Music Club



Mekan Adresi : Bekar Sokak



Başlangıç Saati : 18.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Özge Çelikırmak



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır