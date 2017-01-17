Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası

Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası, Erzurum'da yapıldı.

Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası

Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası, Erzurum'da yapıldı.

Organizasyon, Palandöken Kayak Merkezi'nde 22 kulüpten 50 sporcunun katılımıyla alp disiplini ve biatlonda gerçekleştirildi.

Yarışlar sonunda dereceye girerek, milli takıma seçilen sporcular, 27 Mart -1 Nisan tarihlerinde Fransa'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinden özel sporcuların buraya gelip yarıştıklarını belirterek, "Çocuklarımız güzel havada, güzel bir yarış geçirdiler ve hepsi birbirinden güzel gösteriler yaptı. İnşallah bu sporcularımızı da yakında Avrupa ve dünya şampiyonasında göreceğiz." diye konuştu.

Yarışlar sonucunda dereceye girenler sporcular şunlar:

Alp Disiplini Büyük Bayanlar:

1- H. Nur Benlioğlu

2- Fatma Nur Eren

Alp Disiplini Büyük Erkekler:

1- Ferhat Arat

2- Emir Hasan Yaşar

3- B.Hüsnü Dalga

Alp Disiplini Büyük Erkekler: (Down sendrom)

1- Ömer Faruk Çınar

Alp Disiplini Genç Bayanlar:

1- Gizem Ertürk

Alp Disiplini Genç Erkekler:

1- Erkan Herzam

2- Emircan Tuna

3- Hasan Yıldırım

Alp Disiplini Genç Erkekler: (Down sendrom)

1- Umut Kaygusuz

Alp Disiplini Çocuk:

1- Barzan Ertap

2- Mert Balcı

3- Yaşar Eser

Alp Disiplini Çocuk: (Down sendrom)

1- Barış Cangay

Kayaklı Koşu Büyük Bayanlar:

1- Elif Çalışkan

2- Neslihan Baş

Kayaklı Koşu Büyük Erkekler:

1- Tacdin Ören

2- Erkan Gezgin

Kayaklı Koşu Çocuk:

1- Batuhan Öz

Alp Disiplini Büyük Bayanlar Slalom:

1- Tuğba Çelik

Alp Disiplini Genç Bayanlar Slalom:

1- A. Kader Yavuz

Alp Disiplini Büyük Erkekler Büyük Slalom:

1- Murat Duran

2- Mehmet Yıldırım

3 - Okan Erkuş

Alp Disiplini Genç Erkekler Büyük Slalom:

1- Nusret Toptaş

Alp Disiplini Çocuk Büyük Slalom:

1. A. Zeynep Bingül

Alp Disiplini Çocuk Büyük Slalom:

1- M. Murat Bingül

2- Yağız Şener

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads