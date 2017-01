Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası, Erzurum'da yapıldı.



Organizasyon, Palandöken Kayak Merkezi'nde 22 kulüpten 50 sporcunun katılımıyla alp disiplini ve biatlonda gerçekleştirildi.



Yarışlar sonunda dereceye girerek, milli takıma seçilen sporcular, 27 Mart -1 Nisan tarihlerinde Fransa'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinden özel sporcuların buraya gelip yarıştıklarını belirterek, "Çocuklarımız güzel havada, güzel bir yarış geçirdiler ve hepsi birbirinden güzel gösteriler yaptı. İnşallah bu sporcularımızı da yakında Avrupa ve dünya şampiyonasında göreceğiz." diye konuştu.



Yarışlar sonucunda dereceye girenler sporcular şunlar:



Alp Disiplini Büyük Bayanlar:



1- H. Nur Benlioğlu



2- Fatma Nur Eren



Alp Disiplini Büyük Erkekler:



1- Ferhat Arat



2- Emir Hasan Yaşar



3- B.Hüsnü Dalga



Alp Disiplini Büyük Erkekler: (Down sendrom)



1- Ömer Faruk Çınar



Alp Disiplini Genç Bayanlar:



1- Gizem Ertürk



Alp Disiplini Genç Erkekler:



1- Erkan Herzam



2- Emircan Tuna



3- Hasan Yıldırım



Alp Disiplini Genç Erkekler: (Down sendrom)



1- Umut Kaygusuz



Alp Disiplini Çocuk:



1- Barzan Ertap



2- Mert Balcı



3- Yaşar Eser



Alp Disiplini Çocuk: (Down sendrom)



1- Barış Cangay



Kayaklı Koşu Büyük Bayanlar:



1- Elif Çalışkan



2- Neslihan Baş



Kayaklı Koşu Büyük Erkekler:



1- Tacdin Ören



2- Erkan Gezgin



Kayaklı Koşu Çocuk:



1- Batuhan Öz



Alp Disiplini Büyük Bayanlar Slalom:



1- Tuğba Çelik



Alp Disiplini Genç Bayanlar Slalom:



1- A. Kader Yavuz



Alp Disiplini Büyük Erkekler Büyük Slalom:



1- Murat Duran



2- Mehmet Yıldırım



3 - Okan Erkuş



Alp Disiplini Genç Erkekler Büyük Slalom:



1- Nusret Toptaş



Alp Disiplini Çocuk Büyük Slalom:



1. A. Zeynep Bingül



Alp Disiplini Çocuk Büyük Slalom:



1- M. Murat Bingül



2- Yağız Şener