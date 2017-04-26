Sahnede Helikopter ve Tanklarla 15 Temmuz Canlandırıldı

Gaziantep'te bir özel okulun öğrencilerinin 15 Temmuz ile ilgili sergiledikleri tiyatro gösterisi gerçeği aratmadı. Seyircilerin üzerinden uçarak salona giren helikopter ile tankların kullanıldığı oyunda, Bogaz Köprüsü ve TRT'nin ele geçirilmesi ile Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi birebir canlandırıldı.



Gaziantep Özel Deva Okulları öğrencileri, 15 Temmuz tiyatro gösterisi ile kalkışma gecesinde yaşananları sergiledi. Gösteride izleyenlere, o karanlık gece yeniden hatırlatıldı. Büyük bir hazırlığın yapıldığı oyunda helikopter ve tank maketleri de kullanıldı. Türk bayrağı taşıyan siviller ve polislerin üzerine ateş açılması olaylarının yer aldığı oyunda, asker üniformalı kişilerin Boğaz Köprüsü ve TRT'yi ele geçirme anı ile Ömer Halisdemir'in şehit olması da canlandırıldı.



Seyircilerin zaman zaman sevinç çığlıkları ile izlediği oyunda, TRT'nin ele geçirilmesi anı hüzünlendirirken, Ömer Halisdemir'in şehit edilme anı ise gözyaşına neden oldu. O gece bir vatandaşın tankın altına yatma görüntüsü de izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.



Oyunu yazan ve yöneten Drama Yönetmeni Ayşe Sevil Atıcı, çocuklarda farkındalık oluşturmak için büyük emeklerle oyunu hazırladıklarını belirterek, "Tabii o geceyi tek bir oyunla anlatmamız mümkün değil. Biz de önemli kısımları işledik. İlk bölüm, İstanbul Boğaz Köprüsü'nün kapatılmasıyla, yani halkın daha ne olduğunu tam anlamadığı kısımla başlıyor. Daha sonra TRT'nin darbeci askerler tarafından basılmasıyla devam ediyor. Ayrıca Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi sahnesi ve şehit özel harekat polisi Kübra Doğanay'ın ailesiyle vedalaşma sahnesi yer alıyor. Finalde, öğrencilerimizin ahşap ve kartondan hazırladığı tank ve helikopteri, halkın engellemesi anlatılarak oyun son buluyor" dedi.



Deva Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Tahmazoğlu ise 15 Temmuz darbe girişiminin tarihe düşen kara bir leke olduğunu, ancak halkın destansı bir mücadeleyle bu lekeyi temizlemeyi başardığını, bu olaydan çıkarılacak dersleri diri tutmak ve gelecek nesillere aktarmak gerektiğini söyledi. - GAZİANTEP