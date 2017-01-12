Malazgirt'te Babalarının Kiloları Sayesinde Baza Üretimine Başladılar

Muş'un Malazgirt ilçesinde demircilik yapan üç kardeş, babalarının sayesinde baza üretimi yapmaya başladılar.



İlçede demircilik yaparak hayatını kazanan üç kardeş, 210 kilo olan babaları için özel üretimle üzerinde yatması için dayanıklı baza yaptılar. 210 kilo olan babaları Alican Ulaş (55) kendisi için özel üretilen bazadan memnun kalınca, çocuklarına maddi destek vererek 300 kilo ağırlığa dayanıklı baza üretimi yapmalarını sağladı. 210 kilo olan baba Alican Ulaş, ilçedeki tüm mobilyacıları gezdiğini fakat kendi kilosuna uygun bazayı bulamadığını ifade etti. Baba Alican Ulaş, "Ben çok kilolu olduğum için bana hiçbir yatak dayanmıyordu. Bende baza almaya karar verdim. Fakat gittiğim tüm mobilya satan esnaflarda kendi kiloma göre bir baza bulamadım. Bana söyledikleri şuydu, "amca bizim bazalarımız sana uygun değil sen çok kilolusun seni taşımaz iki günde kırılır" dediler. Bende bu konuyu çocuklarıma açtım. Çocuklarımdan benim kiloma uygun bir baza yapmalarını istedim. Çocuklarımda beni kırmadılar ve bana daha kalın demirlerden en az 300 kilograma dayanıklı bir baza yaptılar. Ben çok beğendim. Bunu gören komşularımızda bizden baza isteyince bende varımı yoğumu çocuklarıma vererek baza üretimi için gerekli malzemeyi almalarını sağladım. Yani anlayacağınız benim kilolarım çocuklarıma ekmek kapısı oldu. Yetkililere sesleniyorum benim çocuklarım çok yetenekli, destek olsunlar çocuklarımın işsizliğin çok olduğu ilçemizde fabrika açıp beş altı kişiye daha iş sahibi yapıp evlerine ekmek götürmesini sağlasınlar "dedi.



"Babamızın kilosu ilk defa bir işe yaradı"



Babalarının kiloları sayesinde baza üretimi yapan Abdurrahman, Abdussamed, Abdulvahap Ulaş kardeşler, babalarımızın kiloları ilk defa bir işe yaradığını söylediler. Kardeşlerin en büyüğü Abdurrahman Ulaş, ilk defa babamızın kiloları bizim için avantaj oldu. Babam çok kilolu. Biz hep kendine kızıyorduk, baba kilo ver diye. Fakat babamızın bize gelip "evlatlarım ben kendime göre bir yatak veya bir baza bulamıyorum" dedi. Gittiğim tüm dükkanlarda sana göre bir bazamız veya yatağımız yok demişler. Babam bu olaya çok üzülmüştü. Bize "siz madem sanatkarsınız bana göre bir baza yapacaksınız" dedi. Bizde hemen işe koyularak babamıza 300-400 kilogramı taşıya bilecek bir baza yaptık. Babamızın sayesinde şimdi küçük işletmemizde baza üretimi yapmaya başladık. Çok şükür işlerimiz iyi. İlk defa babamızın kiloları işe yaradığı için çok mutluyuz. Bizler üç kardeş çok zor şartlar altında modern tarzda baza üretimi yapacak seviyeye geldik. Çok şükür siparişlerimizde arttı. Yetkililere sesleniyoruz, bize destek verirseniz bu işi fabrikasyon olarak sürdürmeye çalışacağız. Burada meslek lisesinden mezun olan çocuklarımızı iş sahibi yapmayı çok istiyoruz. İlçemizde çok işsiz kardeşimiz var. Bizler çok sanlıyız çünkü bizim babamız kilolu. Babamızın kiloları sayesinde ekmek sahibi olmanın mutluğunu yaşıyoruz."dedi.



"Esnaflardan ve vatandaşlardan özel üretim bazalara yoğun ilgi"



Baza üretimi yaptıklarını duyan esnaflardan Vahdettin Özedag, bazaları çok beğendiği belirti. Özedag," Ulaş kardeşlerin yaptığı bazalarını çok beğendim. Çok dayanıklı bazalar. Bende buradan iki tane almayı düşünüyorum. Üstelik üreticide burada yani ilçede olunca daha rahat tercih etme şansımız oluyor. her türlü arızada veya tamirde getirip tamir etme imkanımız var. En çok ta bu yüzden buradan baza almayı düşüyorum. Bu kardeşlerimi gerçekten tebrik etmek istiyorum. Çok kaliteli ve temiz bir işçilik yapmışlar" dedi. - MUŞ