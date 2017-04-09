İsimler de Değişime Uğradı

Günümüzde çocuklara verilen isimlerde büyük değişim yaşanıyor.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'de en çok kullanılan isim ve soyadlarını kamuoyu ile paylaştı. 1923'lü yıllarda revaçta olan Fatma, Ayşe, Şerife, Hanife, Hayriye, Havva ve Zeliha'nın yerini şimdilerde Ecrin, Yağmur, Nehir, Eylül, Defne, Azra, Nisanur, Miray ve Belinay aldı. Erkeklerde ise Mustafa, Mehmet Kemal, Ramazan, Recep'in yerine Miraç, Emir, Kerem, Yiğit, Eymen, Çınar ve Umut tercih ediliyor.



İHA'nın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden derlediği bilgiye göre 2016 'da dünyaya gelen bebeklere en çok verilen 20 kadın ismi şöyle: Zeynep, Elif, Hiranur, Defne, Miray, Azra, Zehra, Ecrin, Yağmur, Eylül, Nisanur, Ela, Belinay, Nehir, Meryem, Asya, Esila, Rabia, Buğlem ve Hira.



1923 ile 1930 arasında Türkiye'de en çok kullanılan 20 kadın ismi ise şunlar: Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep, Şerife, Hanife, Meryem, Sultan, Zehra, Havva, Hayriye, Cemile, Zeliha, Elif, Gülsüm, Naciye, Hava ve Fadime.



1980 askeri darbe döneminde kız çocuklarına verilen isimler ise şöyle sıralandı: Hülya, Dilek, Filiz, Yasemin, Songül, Özlem, Arzu ve Aynur. 2016'da kız çocuklarına verilen 20 ismin arasında, Cumhuriyetin ilk yıllarında kız çocuklarına verilen isimlerden sadece Zeynep, Meryem ve Elif yer aldı. Fatma ise geçen sene doğan bebeklere verilen en çok isim listesinde ilk 25'e bile giremedi.



1923-1930 yıllarında revaçtaki erkek isimleri şöyle: Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Osman, Halil, Süleyman, Yusuf, Ömer, Abdullah, Mahmut, Salih, Kemal, Ramazan, Recep, Mehmet Ali.



1980 darbe döneminde revaçta olan erkek çocuk isimler ise şunlar: Mehmet, Mustafa, Murat, Ahmet, Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Hakan, Ramazan, Bülent, Osman, Ömer, Serkan, Yusuf, Fatih, Metin, Adem ve Erkan.



2016'da erkek çocuklarına verilen 20 isim şöyle sıralandı: Yusuf, Eymen, Ömer, Mustafa, Miraç, Berat, Ahmet, Hamza, Mehmet, Emir, Muhammed Ali, Muhammed, Ali, Çınar, Kerem, Yiğit, Ayaz, Ertuğrul, Ömer Asaf ve Yunus Emre.



En çok 'Yılmaz' soyadını kullanıyoruz



Genel Müdürlüğün istatistiklerine göre, en çok kullanılan soyadları listesinde ise Yılmaz, Kaya, Demir, Şahin ve Çelik ilk 5 sırada yer aldı. En çok kullanılan diğer 15 soyadı ise ise şöyle sıralandı: Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin,Kara, Koç, Kurt, Özkan, Şimşek. - BURSA