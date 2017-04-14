Özel Eğitim Öğrencileri Seramik ve Ebru Sanatı ile Tanıştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) katkılarıyla, Yenimahalle Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine "seramik" ve "ebru" sanatı etkinliği düzenlendi.



Etkinliğe, Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Güray Erener, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Taner Yıldız, Yenimahalle Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ayşegül Yıldız ve Özel Eğitim Sınıfı öğretmenleri katıldı.



Öğrencilere etkinlikte seramik uygulamalarını Öğr. Gör. Mustafa Türkmen, ebru uygulamaları ise Öğr. Gör. Ezgin Yetiş, Ayça Alıntaş ve Öznur Temiz yaptırdı.



Katılımcı öğrencilere teşekkür belgeleri ise Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Güray Erener, Samsun Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Taner Yıldız, Öğr. Gör. Mustafa Türkmen, Öğr. Gör. Ezgin Yetiş ve Öğr. Gör. İrfan Kurt tarafından verildi. - SAMSUN