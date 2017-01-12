15 Dakikada 115 Bin Liralık Soygun

İstanbul Başakşehir'de pantolon ve penye imalatı yapan bir tekstil dükkanına giren 5 kişi, 115 bin lira değerindeki kumaşları getirdikleri araca yükleyerek olay yerinden kaçtı. Hırsızlık olayı iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Olay geçtiğimiz perşembe günü Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Ovalı Sokak üzerinde bulunan tekstil atölyesinde meydana geldi. Tekstil atölyesini hedef alan hırsızlar sabah erken saatte havanın da karanlık olmasını fırsat bildi. Yüzlerini kapatan hırsızlar girdikleri tekstil atölyesinde bulunan kumaşları 15 dakika içerisinde araca yükleyerek kayıplara karıştı. Elinde hiç kumaş kalmadığı için üretim yapamayan iş yeri sahibi ise şimdi kara kara düşünüyor. Daha önce de hırsızlık olaylarının yaşandığı mahallede bu seferki hırsızlık olayı ise iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



115 bin liralık zararım oldu



10 yıldır tekstil işi yaptığını ve ilk defa başına böyle bir şey geldiğini ifade eden iş yeri sahibi Müslüm Tay, "Sabah 07.00 ile 07.30 arası kepenkleri keserek içeri girdiler. 4-5 kişilerdi. Sonra içeri girdiklerinde kumaşlardan başlayarak çuval şeklinde hazırlanmış malları, başkasına ait emanet ürünleri de alıp götürdüler. 115 bin liralık zararım oldu" dedi.



Hırsızların 15 dakika içerisinde bütün malları götürdüğünü belirten Tay, "2 Bin 500 metre kumaş, 10 bin adet müşteriye ait penye, bin 500 adet alt penye, 500 adet pantolon ve satışa hazır olan malları götürdüler. 10-15 dakika içerisinde boşalttılar" şeklinde konuştu.



"Biz bunları 1 saatte taşırız ama adamlar 10-15 dakikada boşalttılar"



Atölyede kumaş kalmadığı için işçilerini çalıştıramayan iş yeri sahibi Müslüm Tay, "Bizim 6 çalışanımız var. Biz bunları 1 saatte taşırız ama adamlar 10-15 dakikada boşalttılar. Biz burada mağduruz. Bu hırsızlığa bir çare bulsunlar. Burada her gün bir yeri soyuyorlar ama değişen bir şey olmuyor. Güvenlik kamerası olsa da bir işe yaramıyor. İlgilenen yok. Şuan çalışan yok. Hiçbir kumaşım kalmadı ki çalışayım. Atölyem boşta. Ne olacak bilmiyorum. İşçilerimin hepsi şu anda boşta. Elimde kumaş olmadığı için üretimi durdurdum. Ne yapacağım konusunda kararsızım" dedi.



Olay anı güvenlik kamerasında



İş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan olayda hırsızlar minibüs ile dükkanın önüne geliyor. İlk önce hırsızlardan biri araçtan inerek kısa bir süre dükkanı gözetleyip tekrar araca doğru yöneliyor. Daha sonra hırsızlardan ikisi araçta kalırken, 3 kişi ellerindeki kesici alet ile gelerek dükkanın kepenklerini kesmeye başlıyor. Kepenkleri keserek içeri girmeyi başaran hırsızlar ilk önce dükkanın ışıklarını açıyor. Atölyenin içerisinde keşif yapan hırsız daha sonra diğer arkadaşlarını da içeri çağırıyor. İlk önce masanın üzerindeki hazırlanmış pantolon ve penyeleri alan hırsızlar daha sonra kumaşlara yöneliyor. Görüntülerde hızlı bir şekilde kumaşları geldikleri araca yükleyen hırsızların daha sonra geri gelerek tezgahların altını kontrol ettiği görülüyor. Oldukça hızlı davranan hırsızlar çuval içinde hazırlanmış ürünleri tezgah altından çıkartıyor. Ağır olduğu için çıkarmakta zorlanan hırsıza diğer bir arkadaşı yardım ediyor. Buradaki çuvalları araca yükleyen hırsızlardan biri geri gelerek dükkanın arka kısmına doğru yöneliyor. Kısa bir süre sonra koşarak dışarı çıkan hırsız aracın yanına giderek arkadaşlarının tekrar içeri gelmelerini söylüyor. Atölyenin arka kısmına yönelen hırsızlar çuval içerisinde satışa hazır halde olan pantolonları alarak araca yüklüyor. Görüntülerde 15 dakika içerisinde soygunu gerçekleştiren hırsızların daha sonra geldikleri araç ile oradan uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL