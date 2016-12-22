O Ses Türkiye yarışmasıyla tanınan Ozan Pehlivan Mask Live Music Club sahnesinde sizlerle...

12 Ocak 1991 yılında Kırklareli'nde doğdu, ilköğretim ortaöğretim ve lise öğretimini burada tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 2009 senesinde Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Müziği Bölümü'nü kazandı. Bu yıllarda başta Murat Evgin olmak üzere, birçok sanatçıya albüm ve konserlerinde klarneti ile eşlik edip vokallik yaptı.Sanatçı, 2014 yılında O Ses Türkiye programına katıldı. Ozan, O Ses Türkiye sahnesinde 'Özledim' isimli şarkıyı seslendirerek 3 jüriyi döndürmeyi başardı ve seçimini Gökhan Özoğuz yönünde yaptı. Yarışmada harika performanslar sergileyen Ozan, yarı finale kadar yükseldi. Final'de elenip yarışmaya veda etti.Klarnet, piyano, vurmalı çalgılar, gitar ve saksafon çalabilen Ozan Pehlivan, müzikal kariyerinin yanı sıra birçok dizide oyunculuk yaptı. Şimdilerde ise konser ve stüdyo çalışmalarına yoğunlaşan Ozan, sonbahar aylarında çıkarılmayı düşünüldüğü single çalışmasını birçok sanatçının desteğiyle devam ettirmektedir.