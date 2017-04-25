Özalplı Minikler İçin Tiyatro Gösterisi
VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro gösterisi yapıldı.
VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro gösterisi yapıldı.
Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Van Mephisto Tiyatro Grubu tarafından 'Şaşkın Palyaço' oyunu sahnelendi. Özalp Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulunun salonunda ski seans halinde sahnelenen oyun büyük ilgi gördü.
Minik öğrencilerle birlik Özalp Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, Şube Müdürü Zeki Çelik de oyunu izledi.
Oyundan sonra bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, hiç tiyatroya gitmeyen öğrencileri tiyatro ile buluşturduklarını belirterek, "Bundan sonra bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi. - VAN