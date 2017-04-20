Özalp'ta 75 İşçi İçin Kura Çekildi

Özalp ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) kapsamında işe alınacak 75 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.



Özalp Belediyesinde 9 ay istihdam edilecek 75 kişilik kontenjan için 148 kişi başvurdu.



İşe alınacakların belirlenmesi için Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda noter huzurunda kura çekildi.



Kura çekiminde isimleri çıkan 75 kişi, işe kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.