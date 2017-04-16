Oyunu Kullandı, Kalp Krizinden Öldü
DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde 83 yaşındaki Kadriye Şahin, oyunu kullanıp salondan çıkarken kalp krizi geçirerek öldü.
DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde 83 yaşındaki Kadriye Şahin, oyunu kullanıp salondan çıkarken kalp krizi geçirerek öldü.
Bugün saat 11.30'da, oğlu Refik Şahin'le Atatürk Ortaokulu'na gelen 83 yaşındaki Kadriye Şahin, birinci katta bulunan 1018 Nolu sandıkta oyunu kullanıp salondan çıkarken fenalaştı. Sandık görevlileri ve vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi. Gelen salık ekibi, kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin'e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Şahin, yolda yaşamını yitirdi. - Sarayköydenizli