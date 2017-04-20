- Otizmli çocuklar hünerlerini sergiledi



BURSA - Bursa'da, otizmli çocuklar, masa tenisi oynayıp, çeşitli gösterilerle hünerlerini sergiledi.

Uludağ Üniversitesi, Dünya Otizm Ayı dolayısıyla farklı bir faaliyete sahipliği yaptı. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı faaliyette renkli görüntüler yaşandı. Otizmli çocuklar masa tenisi oynadı, çeşitli gösteriler sundu. Çocuklarını seyreden veliler kimi zaman ağladı, kimi zaman çocuklarının yaptığı komikliklere güldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa İl Müdürü Süleyman Şahin, "Hepimiz bir engelli adayıyız. Bu yüzden burada toplandık. Otizme dikkat çekmek istedik. Otizmli çocuklarımıza masa tenisi oynattık ve fiziki hareketler yaptırdık. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak engelliler koordinatörlüğümüz var. Bunun gibi çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Engelli çocuklarımızın ailelerinden ricam, yavrularını evlerde tutmamaları. Bakanlığımızın engellilerimiz için yapmış olduğu tesislerimize getirip onların gelişmesine katkıda bulunun" dedi.

Masa tenisinde derece elde eden otizmli çocuklara madalyaları verildi.