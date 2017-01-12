Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği'nin (OSSA) 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.



OSSA'nın 4. Olağan Genel Kurulu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Murat Akkaya, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Ahmet Taşkın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI-TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker, Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar ve OSSA üyeleri katıldı.



Genel Kurulda konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, OSSA'nın Türkiye'nin savunma sanayisi sektöründe göründüğünden daha çok yer tuttuğunu ve daha çok katkı verdiğini belirterek, bu sektörel yayılımın diğer kümelenmelere de örnek olması gerektiğini söyledi.



"Bu coğrafyada sıkıştırılmak istemiyoruz" diyen Demir, "Bu ülkenin dinamizmi, gücü inşallah bunu önleyecektir. Bunu hamaset olsun diye söylemiyorum. Gerçekçi olalım, sıkıştırma parametrelerinde etrafımızın nasıl kuşatıldığını iyi bilelim. Ama bunu aşmak ile ilgili irademizi ortaya koyalım, dik duralım ve bu badireleri atlatalım. Bunların atlatıldığı gün yepyeni bir Türkiye göreceğiz." şeklinde konuştu.



İşler de havacılık ve savunma alanında 15 yıldır çok önemli yol katedildiğini ancak halen yerli motor üretiminin gerçekleştirilmediğini dile getirerek, bugüne kadar yapılanlarla gururlandıklarını ancak yeterli olmadığını belirtti.



Son yıllarda Türkiye'nin meydan okumalarla karşı karşıya kaldığını, "Bunlarla mücadeleyi sürdürebilmemiz için her alanda güçlü olmamız gerekirken ekonomide güçlü olmamız gerektiğini bugünlerde çok daha iyi anlıyoruz. Nasıl yabancı para üzerinden bu ülkeye oyunlar çekildiğini çok net görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



ASO Başkanı Özdebir de Türkiye'nin, dünyanın en kıymetli ve en zor coğrafyasında varlığını sürdürdüğünü belirterek, Türk savunma sanayi paydaşlarının Türkiye'nin silahlı kuvvetlerine çok ciddi kazanımlar sağladığını, gerek terörle mücadelede gerek Fırat Kalkanı Harekatında bu kabiliyetlerin kullanıldığını kaydetti.



Genel Kurulda konuşan Kotil de hedefleri hakkında bilgi vererek, şöyle konuştu:



"2017 yılında ciromuz konsolide olarak 1,9 milyar dolar olacak, öyle sanıyorum sektörün cirosu da 6 milyar dolar olacak. Biz OSSA'daki ortaklarımızla beraber yaklaşık yarım milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Bunlar özgün ürün olsaydı en az 10 kat daha fazla paraya satardık. Milli Savunma Bakanlığımızın verdiği hedef 10 milyar dolar. Bu rakama gelmezsek zaten bir oyuncu olamıyoruz. Bu rakam da dünyada ilk 10'a giriyor. Biz TAI olarak inşallah daha yukarıya gireriz ama hep beraber inşallah birinci oluruz."



OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ da sektörün büyüklüğünün 3,5 milyar doları, yarattığı istihdamın ise 50 bini geçtiğini belirterek, KOBİ'lere çok önemli fırsatlar ve imkanlar sunduğunu bildirdi.



Ertuğ, sektörde kümelenmenin önemine işaret ederek, dünyanın dört bir yanında OSSA'nın bilinirliğinin yayıldığını kümelenme olarak her geçen yıl daha büyük başarılara imza attıklarını kaydetti.