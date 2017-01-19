- ÖSO birliklerinin devriye gezmesi
ÖSO birliklerinin namaz kılması
Bölgeden yükselen dumanlar
ÖSO birliklerinin hazırlıkları Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Halep'in kuzeydoğusunda terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab ilçesi çevresindeki ilerleyişi devam ediyor. Yoğun çatışmaların ardından muhalif birlikler, Bab'ın doğusundaki El Sifleniye köyünü terör örgütü DEAŞ'tan kurtardı.
Öso'nun El Bab Ilçesi Çevresindeki Ilerleyişi Devam Ediyor
- ÖSO birliklerinin devriye gezmesi ÖSO birliklerinin namaz kılması Bölgeden yükselen dumanlar ÖSO birliklerinin hazırlıkları Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Halep'in kuzeydoğusunda terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab...
- ÖSO birliklerinin devriye gezmesi
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