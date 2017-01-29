Osmaniye Sucuk Ekmek Festivali Büyük Ilgi Gördü

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde belediye tarafından 3'ncüsü düzenlenen Sucuk Ekmek Festivali'ne yaklaşık 15 bin kişi katıldı.Kadirli Belediyesi tarafından düzenlenen Sucuk Ekmek Festivali bu yıl da yoğun ilgi gördü. Dr. Hüseyin Kabasakal Parkı Rauf Denktaş Bulvarı'nda düzenlenen festivalde pişirilen 2 ton sucuk, binlerce davetliye ücretsiz dağıtıldı. Festivale MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile birlikte yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kadirli'de sucuk ekmeğin bir değer olduğunu söyledi. Kadirli'nin meşhur sucuk ekmeğini Türkiye genelinde tanıtımını yapmak ve bu lezzeti herkesin tatması için festival düzenlediklerini anlatan Tarhan, "Çevre il ve ilçelerden insanlar Kadirli'ye gelerek sucuk ekmek yiyorlar. Sucuk ekmek bir değerdir. 3'ncüsünü düzenlediğimiz festival ile sucuk ekmeğin markalaşması yolundaki adımları giderek artıyor. Kadirli olarak bu konuda patent başvurusu da yaptık. Bu yıl festivalimizde 2 ton sucuk ile şalgam ikram ettik" dedi.



Protokol tarafından mangal ateşinin yakılması ile başlayan festivalde 3 kamyon kar getirilerek alana döküldü. Ayrınca çeşitli animasyon gösterilerinin yanında Sanatçı Oğuz Yılmaz'da konser verdi.