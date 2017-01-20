Osmaniye'de 127 Bin Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi

Osmaniye'de de 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılının Birinci Dönemi sona erdi. İl genelinde 416 okulda 125 bin öğrenci karnelerini aldı.



Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen karne dağıtım töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, amaçlarının iyi bir insan yetiştirmek olduğunu belirtti. 2016 - 2017 eğitim öğretim yılının birinci kanaat dönemini bitirdiklerini belirten Çelik, "Bugün Osmaniye'de 416 okulda 125 bin öğrencimiz ve 7 bin civarında öğretmenimiz tatile giriyorlar. Düsturumuz, ilk önceliğimiz akademik başarı değil. Elbette akademik başarı çok önemli ama ilk önceliğimiz insan olabilmek ve iyi bir vatandaş olabilmek. Vatanını, milletini, yaşadığı toprağını seven insanlar yetiştirmek istiyoruz. Biz iyi anne ve babalar, iyi öğretmenler, iyi esnaflar, iyi yöneticiler yetiştirmek istiyoruz. Akademik başarı elbette önemli. Ama iyi bir insan olduktan sonra önemli" dedi.



Karne alan öğrencileri tebrik eden Osmaniye Valisi Kerem Al, "Karne, zekanızın, kişiliğinizin bir ölçüsü değildir. Sadece bir dönem boyunca çalışmamızın, performansımızın bir göstergesi. Karne sizlerin kuvvetli yanlarınızı, zayıf yanlarınızı öğretmenlerinizle, velilerinizle beraber bir değerlendirmeye tabii tutmanız içindir. Ben inanıyorum ki çalıştıktan sonra, belli bir azmin sonunda başaramayacağınız şey yoktur" ifadelerini kullandı.



Öğrenciler karnelerini, Osmaniye Valisi Kerem Al, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, okul idarecileri ve öğretmenlerinin ellerinden aldı. - OSMANİYE