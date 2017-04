Osmangazi Tarihe Not Düşüyor

Osmangazi Belediyesi, 'Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri' çerçevesinde düzenlenen sempozyum ve köy faaliyetlerini kitaplaştırıyor.



Sempozyumlara sunulan tebliğler kitaplaştırılarak önemli bir tarihi vesika olarak ölümsüzleştiriliyor. Osman Gazi'den II. Bayezid ve dönemine kadar Osmanlı sultanlarını her yönü ile tanıma ve tanıtma imkanı bulunurken, bugüne kadar yapılan sempozyumlar ile 16 kitaptan oluşan bir külliyat meydana geldi. Her yıl sempozyumlara 15-20 farklı üniversiteden akademisyenler eserleri ve sunumları ile katıldı.



Osmangazi Belediyesi, köy şenlikleri için oluşturulan köy kitapları ile de köylerin kültürünü, geleneklerini kayıt altına alıyor. Bu çalışmaları Bursa Araştırmaları Vakfı ile birlikte gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, 'Bizim Köy' projesi çerçevesinde yayınladığı kitaplarla köylerin tarihini gün yüzüne çıkarttı. Kitap oluşturma aşamasında köylere ilişkin Başbakanlık Osmanlı arşivindeki bütün köy bilgileri belediye tarafından satın alınarak değerlendirilirken, köylülerden temin edilen fotoğraflar da o köylerin görsel tarihini korumak ve geleceğe taşımak adına kitapta yer alıyor.



29 Köyün tarihi kayıt altına alındı



Çalışmaların en önemli bölümünü, köylülerle yapılan birebir sözlü tarih çalışması teşkil ediyor. Somut olmayan kültürel mirasın kayıt altına alınarak korunması ve gelecek nesillere taşınması için köylüler ile yapılan söyleşiler büyük önem taşıyor. Fetih şenlikleri çerçevesinde her yıl iki köyün tarihinin kayıt altına alınıp kitap haline getirildiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Köy şenliğini, köy düğünlerini icra ederek o köylerimizle birlikte oluyoruz. O köylerimizin örf ve adetlerini geleceğe taşıyoruz. Köylerimizin tarihi yönünü inceleyerek köylerimizle ilgili bir kitap yayını hayata geçiriyoruz. Her yıl 2 tane eser ortaya çıkmış oluyor. Bugüne kadar 29 köyün tarihi kayıt altına alındı" dedi. - BURSA