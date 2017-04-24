Ortaca'da Takla Atan Araç Şarampole Devrildi; 1 Yaralı

Ortaca Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Dalyan Mahallesi istikametinden Ortaca istikametine seyreden Niyazi Aydın idaresindeki 48 RF 499 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.



Görenlerin haber vermesi ile kaza mahalline 112 acil sağlık ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca itfaiye grup amirliği ve polis ekipleri geldi.



Yaralı Aydın, araçtan çıkarılmasının ardından ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - MUĞLA