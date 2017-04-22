Ortaca'da Okul Yararına Yıl Sonu Kermesi

Ortaca ilçesinde, Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu yararına kermes düzenlendi.



Okul Aile Birliği tarafından İlçe Pazar yerinde düzenlenen kermese ilgi yoğun olurken, kermesten elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçları için kullanılacağı öğrenildi.



Kermese, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül, Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu Müdürü Engin Selvi, Kızılay Dalaman Şubesi Başkanı Fatma Çalkın, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.



Kermeste veliler tarafından yapılan kek, börek ve çeşitli yiyecekler kısa süre içerisinde satıldı.



Kermesin okul yararına yapıldığını belirten Şehit Gürsel Çelik Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Beysun Aşkın, "Bize destek olan tüm katılımcılara, emeği geçen öğretmen, veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi. - MUĞLA