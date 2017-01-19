Ormancılara Yeni Tip Üniforma

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, orman muhafaza memurlarının resmi kıyafetlerinde imaj değişikliği yaptı.



Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, Amasya, Samsun Tokat ve Çorum illerinde bulunan orman işletme müdürlüklerinde ormanların korunması, güçlendirilmesi ve ormancılık faaliyetlerini bölge halkıyla paylaşarak teşkilatın görünen yüzü orman muhafaza memurlarının resmi kıyafetlerinde imaj değişikliğine gidildiğini açıkladı.



Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından titizlikle yürütülen Ar-Ge ve tasarım çalışmaları sonucunda hava geçirgenliği olan, soğuk ve sıcak hava koşullarına uyumlu, yırtılmaya karşı dayanıklı, bedene uyumlu hareket kabiliyeti sağlayacak şekilde esnek kumaştan üretilen üniformalarla -40 dereceden, + 350 dereceye kadar dayanıklı bot ve ayakkabılardan oluşan yazlık, kışlık ve arazi kıyafetlerin dağıtımını yaptıklarını anlatan Bölge Müdürü Nane, "Muhafaza memurlarımızın yeni imajları çok güzel oldu. Yeni kıyafetleri ile sağlıklı mutlu başarılı günler ve çalışmalar diliyorum" dedi.



Nane açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Orman muhafaza memurlarımız görevleri gereği kışın zorlu ve karlı arazi şartları, yaz döneminde ise yangın, üretim ve koruma görevlerini en ücra yerlerde özveriyle yerine getirmekteler. Başarılı şekilde tasarlanarak üretilmiş bu kıyafetlerle her türlü zor şartlarda bu görevlerini başarılı ve layıkıyla yerine getirmeye devam edecekler. Bu sebeple her zaman yanımızda olan genel müdürlüğümüze ve emeklerinden dolayı OZM daire başkanlığımıza teşekkür ediyorum." - AMASYA