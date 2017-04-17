Ormancılar Tuzu Azaltıyor

Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı kapsamında Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü personeline Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından az tuz kullanımı hakkında eğitim verildi.



Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı kapsamında Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, Balıkesir'de "Aşırı Tuz Tüketimi ve Sağlık Projesi" kapsamında Balıkesir Orman Orman Bölge Müdürlüğü personeline eğitim verildi. Eğitime katılanlara slaytlar eşliğinde tuzun zararları anlatılarak, Türkiye'de yapılan çalışmalarda tuz tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği değerin üzerinde olduğu belirtildi. Aşırı tuz tüketiminin değiştirilebilir bir sağlıksız beslenme uygulaması olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, aşırı tuz tüketiminin önemli bir etken olduğu hipertansiyonun da dünyada önlenebilir ölüm sebepleri içerisinde önemli risk faktörü olduğu belirtildi. - BALIKESİR