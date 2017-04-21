Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'dan Erzurum'a Gölet Müjdesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatlarıyla Tortum Büyükbahçe Göleti'nin kamulaştırma işlemlerine başlanıyor.



Tortum Büyükbahçe Göleti'nin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından kendisine sunulduğu gün imzalandı.



Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için olur verilen Tortum Büyükbahçe Göleti'nin hizmete alınmasıyla 2 bin 500 dekar araziye su temin edilecek. - ERZURUM