Çocukları kuklalarla hayvanların masalsı dünyasında küçük bir yolculuğa çıkaran "Orman Masalı" tiyatro oyunu, 15 Ocak'ta Barış Manço Kültür Merkezi'nde...



Orman masalı; çocukları kuklalarla hayvanların masalsı dünyasında küçük bir yolculuğa çıkartıyor. Oyunda çocuklar 80 cm'lik kukla hayvanlarla karşılaşıyor ve onların aracılığıyla orman hayatına bir de hayvanların gözünden bakıyorlar. Oyun çocukların hayvan sevgisi ve çevre bilinci ile ilgili duyarlılıklarını arttırmayı hedefliyor. Ayrıca doğal kaynakların kullanımı ve paylaşımını hayvanların açısından sorguluyor.