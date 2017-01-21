Orman Kanunu Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklik

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, mevzuatın uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi ve hükümlerin yeniden gözden geçirilmesi amacıyla Orman Kanunu'nu uygulama yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi.



"Orman Kanunu'nun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Orman Kanunu'nun 17/3 ve 18. Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.



Değişikliğin, mevzuatın uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi ve uygulamaya yönelik hükümlerin yeniden gözden geçirilmesi amacıyla yapıldığı öğrenildi.



Yönetmelik değişikliğiyle düzenleme gereği istenilen belgelerde netleştirme sağlandı, uygulama esnasındaki anlam kargaşası giderildi, orman köylüsüne bazı destekler sağlandı.



Yönetmelikteki hükümler, Türkiye'deki enerji açığı, enerji yatırımlarının ülke ekonomisine katkıları, faaliyeti devam eden ve özelleştirilen termik santraller dikkate alınarak, diğer mevzuatlara ve günün şartlarına uyumlu hale getirildi.