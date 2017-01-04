Orduzu Çınar Parka 'Galip Demirel Çınar Parkı' İsmi Verildi

Battalgazi Belediye Meclisi, yeni yılın ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, imar ağırlıklı gündem maddeleri görüşülürken, Orduzu Çınar Parka, Çınar ismi korunarak 'Galip Demirel Çınar Parkı' ismi verildi.



Battalgazi Belediye Meclisi, Ocak ayının ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan Battalgazi Belediye Meclisi Toplantısı, Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapıldı.



Toplantıda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2017 yılının ilk gününde İstanbul'da yaşanan terör olayını kınayarak, "Biz millet olarak milli birlik ve beraberliğimizi bozmamamız gerekiyor. Memleketimize fesat sokmak isteyen insanlar olsun, gruplar olsun, dernekler olsun Allah bunların hepsinin belasını versin. Fesatlık en büyük günahlardan biridir. Bugün 2017'de yapılan hadise yılbaşını kutlayanlar ve kutlamayanlar diye fesatlık etme amacıyla bir provokasyondur ve dış menşelidir. Çünkü milletimizin sağduyusu bu tür fesat, nifakçı, grup, dernek, ülke ve kişilerin işine gelmemiştir. Gerek 15 Temmuz'da, gerek 31 Aralık'ta, Allah milletimizin birlik ve beraberliğini bozmasın. Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi "Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız". Başkada şansımız yoktur. Milletimizin değerleri, devletimizin değerleri bizim için birinci önceliktir. Bunun dışında düşünen hiç kimselere ne devlet fırsat verir, ne de onlara imkan tanır. Devletin göstermiş olduğu tevazuyu kimse zafiyet olarak algılamasın. İnşallah Mart ayıyla birlikte devletimiz bu tür nifak ve şer cephelerine en şiddetli ve en sert şekilde gidecektir. Devletimizin kalbi pamuk ama yumruğunun demir olduğunu herkes bilir. Meclis olarak da bunu deklare etme gereğini duydum" dedi.



-"Gündem maddeleri de oy birliği ile kabul edildi"



Gürkan'ın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. İlk üç gündem maddesinin görüşülmesinin ardından Gürkan bir başka programa katılmak üzere toplantıdan ayrılırken, yerine Meclis İkinci Başkan Vekili Şule Özkan başkanlık etti. Toplantıda ilk olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. İmar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda kabul edilirken, diğer gündem maddeleri de İmar Komisyonu'na oy birliği ile havale edildi. İçkili alan bölgesinin genişletilmesi ile ilgili gündem maddesi ise, Hukuk Komisyonu'na havale edildi. Geçici işçi vizelerinin belirlenmesi ve meclis üyeleri huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündem maddeleri de oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısında daha sonra, Orduzu Mahallesinde yapılan Çınar Parka, Çınar ismi korunarak 'Galip Demirel Çınar Parkı' isminin verilmesi gündem maddesi olarak görüşüldü. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Zabıta memurlarına verilecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili gündem maddesi ise, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Battalgazi Belediyesi Kent Konseyinin kurulması ile ilgili gündem maddesinin oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, Battalgazi Belediyesinin iş ve işlemleri ile ilgili belediye başkanına yetki verilmesi konusundaki gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda son olarak Denetim Komisyonu üyesi seçimi yapıldı. Yapılan seçimde, Denetim Komisyonu'na Osman Şaşa, Hasan Demez, Tuncer Bulgurlu, Abdurrahman Kızıl ve Abuzer Altun seçildi.



Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısını ise, 1 Şubat 2017 Çarşamba günü gerçekleştirecek. - MALATYA