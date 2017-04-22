Ordu- Şehit Uzman Çavuş Çubuk'un Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ordu- Şehit Uzman Çavuş Çubuk'un cenazesi son yolculuğuna uğurlandı(Tür: Yurt)

Ordu- Şehit Uzman Çavuş Çubuk'un cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

(Tür: Yurt)

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