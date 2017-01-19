Ordu Emitt Fuarı'na Hazırlanıyor

Ordu ilinin, önemli uluslararası turizm fuarı olan EMİTT Turizm Fuarı'nda yerini alacağı bildirildi.



Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da 26-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarda, 85 ülkeden 4 bin 550 katılımcıyla sektörün en büyük buluşmasının sağlanacağını belirtti.



Fuarın, bu yıl 21'incisinin düzenlendiğini ve uluslararası turizm alanında etkin olduğunu vurgulayan Toparlak, "Dünyanın ilk beş büyük turizm fuarı arasında yerini korumayı başaran EMİTT Turizm Fuarı, ülkemiz turizminin çeşitlendirilmesi, sahip olduğumuz turizm değerlerinin tanıtılması, iç pazarın harekete geçirilmesi, ülkemizin sanayi ürünlerinin tanıtılarak potansiyel pazar ülkelerinden pay alınması ve ülkemizin uluslararası turizm trafiğinin yönlendirildiği bir merkez haline getirilmesi açısından önemli bir fırsattır." ifadelerini kullandı.



Toparlak, Türkiye'nin dünyada en çok turist ağırlayan 6'ncı ülke konumuna ulaştığına dikkati çekerek, Türkiye'nin tanıtımında önemli bir rol oynayan fuarın, aldığı ziyaretçi sayısı ile dünyanın ilk üç fuarı arasına girmeyi hedeflediğini aktardı.



Ordu'nun, fuarda etkin bir şekilde tanıtılacağına işaret eden Toparlak, şunları kaydetti:



"Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla katılacağımız fuarı, ilimizin sahip olduğu turizm potansiyelinin, kültürel değerlerinin ve sanayi ürünlerinin tanıtımı açısından son derece önem arz etmektedir. Sayın Valimizin başlattığı tanıtım atağını EMITT Turizm Fuarı'nda da sürdüreceğiz. Yapılan tanıtım faaliyetleri ve çalışmaları neticesinde gerek yerli ve yabancı turist sayısında ve gerekse yapılan yatırımlarla ilimiz önemli ölçüde seviye kat etmiş bulunmaktadır."



Toparlak, fuardaki Ordu Standına, İstanbul ve çevresindeki illerde yaşayan tüm Orduluları beklediklerini ifade etti.