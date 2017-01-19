Operasyonda Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği operasyonda 3 şahıstan, 2 adet ruhsatsız tabanca tabanca ile tabancalara ait şarjör ve 50 adet dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAYSERİ