"Ombudsmanlık Tarihi Sergisi" Ankara'da açıldı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz:

"Bürokrasi karşısında, yönetim kurumları karşısında, sizin haklarınızı savunacak bir kurum var yanınızda, Kamu Denetçiliği Kurumu"

"Vatandaşın kendisini yönetenlere güvenmesi lazım, bu güvenin sağlanması için de hukuka uygun çalışılması lazım, işte kamu denetiminin asli vazifesi vatandaş adına bu hukuk denetimini yapmaktır"



ANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, toplumdan bir istirhamının olduğunu söyleyerek, "Bürokrasi karşısında, yönetim kurumları karşısında, sizin haklarınızı savunacak bir kurum var yanınızda, Kamu Denetçiliği Kurumu" dedi.

Ombudsmanlık Tarihi Sergisi'nin açılışı bir alışveriş merkezinde düzenlenen törenle gerçekleşti. Törende bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, toplumda kamu denetçiliğinin farkındalığının arttırılması gerektiğine vurgu yaparak, "Kamu denetiminin asli vazifesi, vatandaşa daha iyi hizmetin verilmesini sağlamaktır, kamu görevlilerinin hukuka uygun, eksiksiz olarak çalışmasıdır, vatandaş memnuniyetinin arttırılmasıdır, 'Uzun sürüyor yargı bir netice bulamam' diyenlerin yargıdan önce, daha kısa zamanda hakkı, hukuku arayacakları bir kapıdır. Bu konuda bu bilincin oluşturulması, vatandaş memnuniyeti açısından da önemlidir. Çünkü vatandaşın kendisini yönetenlere güvenmesi lazım, bu güvenin sağlanması için de hukuka uygun çalışılması lazım, işte kamu denetiminin asli vazifesi vatandaş adına bu hukuk denetimini yapmaktır. Gerçekten yapıyor mu? Hiç şüpheniz olmasın. Yeni kurulmasına rağmen adeta bizdeki karşılığı okul öncesi eğitim çağında ama gördüğümüz gibi çok kısa zamanda çok büyük başarılara imza attı. Toplumumuzdan istirhamımız şu: Sizin haklarınızı savunacak bürokrasi karşısında, yönetim kurumları karşısında, yanınızda bir kurum var Kamu Denetçiliği Kurumu" diye konuştu.

"Kaybettiğimiz bir müesseseyi 300 yıl sonra bulmuşuz"

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise, kuruma emek veren herkese teşekkür ederek, "Artık baharın ortasını geçtik havalar ısınmaya başladı millet piknikte ama Keçiören'in insanlarının sanata, tarihe olan düşkünlüğünü bu sergiye gösterilen alakadan dolayı görüyoruz. Bu açıdan Keçiören halkına özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu 2012'de kuruldu, yeni bir kurum ama emeği geçenlerin eline sağlık çünkü çok güzel işler görüyor" ifadesini kullandı.

Maloç, Kamu Denetçiliği Kurumunun kökünün Osmanlı'da olduğunu kısa bir hikaye ile anlatarak, "Bir bakıma kaybettiğimiz bir müesseseyi 300 yıl sonra bulmuşuz. O açıdan bizim müessesemiz bu tabii çok emek sarfetmemiz gerekiyor. Özellikle Kamu Denetçiliği Kurumu, kamuda görev yapan arkadaşların bakış açılarından belki yetişmedeki, eğitimdeki eksiklerden kaynaklanan kusurları düzeltmek için var. Bunun en somut örneği YGS'yi başarıyla geçip LYS'ye girme hakkını kazanan ama zamanında para yatıramayan veya KPSS'ye girme hakkını elde edip para yatıramayan kişiler bize müracaat etti, biz idarelerle görüşerek bu işi çözdük. İnşallah idaremiz çok güzel olur da bunlara gerek kalmaz diyorum" şeklinde konuştu.

Keçiören Belediye Başkanı Ak da ombudsmanlığın Türkiye'de bilinen ancak tarihte de kurumsallaşmış bir yapının tanıtıldığı bir sergiyi gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleşerek sergi gezildi.