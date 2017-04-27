Olur Böyle Şeyler
OLUR BÖYLE ŞEYLER etkinliği 2017-04-27 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
OLUR BÖYLE ŞEYLER etkinliği 2017-04-27 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bahçelievler
Mekan : İBB Bahçelievler Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. (Star City AVM arkası)No: 30
Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00
Kategori : OLUR BÖYLE ŞEYLER
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io