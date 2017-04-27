OLUR BÖYLE ŞEYLER etkinliği 2017-04-27 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bahçelievler



Mekan : İBB Bahçelievler Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. (Star City AVM arkası)No: 30



Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00



Kategori : OLUR BÖYLE ŞEYLER



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır