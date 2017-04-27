Olur Böyle Şeyler

OLUR BÖYLE ŞEYLER etkinliği 2017-04-27 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Olur Böyle Şeyler

OLUR BÖYLE ŞEYLER etkinliği 2017-04-27 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bahçelievler

Mekan : İBB Bahçelievler Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. (Star City AVM arkası)No: 30

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00

Kategori : OLUR BÖYLE ŞEYLER

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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