Ölümünün 60. Yılında Sadri Maksudi Arsal

ÖLÜMÜNÜN 60. YILINDA SADRİ MAKSUDİ ARSAL etkinliği 2017-04-24 19: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Ölümünün 60. Yılında Sadri Maksudi Arsal

ÖLÜMÜNÜN 60. YILINDA SADRİ MAKSUDİ ARSAL etkinliği 2017-04-24 19: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Fatih

Mekan : Fatih Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Akşemseddin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Şair Cem Sok.

Başlangıç Saati : 24.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 30: 00

Kategori : ÖLÜMÜNÜN 60. YILINDA SADRİ MAKSUDİ ARSAL

Tür : Söyleşi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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