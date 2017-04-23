Ölümünün 60. Yılında Sadri Maksudi Arsal
ÖLÜMÜNÜN 60. YILINDA SADRİ MAKSUDİ ARSAL etkinliği 2017-04-24 19: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
ÖLÜMÜNÜN 60. YILINDA SADRİ MAKSUDİ ARSAL etkinliği 2017-04-24 19: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Fatih
Mekan : Fatih Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Akşemseddin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Şair Cem Sok.
Başlangıç Saati : 24.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 30: 00
Kategori : ÖLÜMÜNÜN 60. YILINDA SADRİ MAKSUDİ ARSAL
Tür : Söyleşi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io