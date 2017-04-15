Erzurum'un Oltu ilçesindeki tarihi Oltu Kalesi restore edilecek.



Çalışmaların başlamasına günler kala restorasyon müjdesi Kaymakam Şenol Turan tarafından verildi.



Oltu Kalesi'ni gezen Turan, yaptığı açıklamada, restorasyon için ön hazırlıkların tamamlandığını ve ihale sürecine az bir zaman kaldığını söyledi.



İlk kez Oltu Kalesi'ne çıktığını belirten Turan, "Kalenin çok eski tarihte yapılmış olmasına rağmen sağlam duruyor." dedi.



Turan, restorasyonla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:



"Geldiğimiz günden itibaren Oltu Kalesi restorasyon çalışmaları kamuoyunun gündemindeydi. Bugüne kadar epey mesafe katedilmiş. Bu konuyla alakalı önce DAP Bölge Başkanı ve Anıtlar ve Role Bölge Müdürümüzle görüşme yaptık. Restorasyon finansmanını DAP?sağlayacak. Projemiz 2 Nisan'da Anıtlar ve Role Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Bu tip büyük ölçekli projelerde en önemli husus projenin kendisidir. Dolayısıyla projenin hazırlanmış olması en önemli adımlardan birisi. Projenin incelenerek iki üç ay içerisinde onaylanacağını öngörüyoruz. Projenin onaylanmasının ardından tahminen ağustos ayı gibi ihale edilecek."