Olanlar Oldu, 'SCENT OF A WOMAN' filmindeki sahneyi hatırlattı

BU HAFTA 3'Ü YERLİ 7 FİLM VİZYONA GİRDİ...

Scent Of A Woman filmini seyredenlerdenseniz, "Saçlar uzun bukle bukle; saçların arasına kafanı gömdüğün zaman sonsuza kadar orda kalabilirsin. Bir daha hiç çıkmak istemezsin. Dudaklar, dudaklarına değince çölü geçtikten sonra içtiğin şarabın ilk yudumuna benzer…" filmindeki o sahneyi Olanlar Oldu da görmek mümkün.

Hakan Algül'ün yönettiği filmde Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon ile Ülkü Duru'nun başrollerinde oynuyor.

YOKSA SİZ BÜYÜMEYEN ÇOCUK MUSUNUZ?

Yarıyıl tatilini gelmesiyle birlikte animasyon filmlerinin bolca olduğu vizyonda Walt Disney Stüdyolarının hazırladığı animasyon macera filmi 'Moana', kendini usta bir kaşif olarak ispatlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikayesini anlatıyor.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan