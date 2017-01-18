Olanlar Oldu" 20 Ocak'ta Vizyona Girecek

Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı "Olanlar Oldu", 20 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.



Kanyon AVM'de gerçekleşen basın gösteriminin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, Demirer'in başrolde de oynadığı filmin, düzeyli ve popüler komedi olduğunu söyledi.



Dorsay, filmdeki karakterlerin oyunculuk anlamında iyi bir performans sergilediklerini kaydederek, "Ata Demirer kuşkusuz iyi bir komedyen. Çift rolde bayağı parlıyor. Çok yüksek düzeyde, çok sofistike ve incelikli bir komedi değil ama bu dönemde ihtiyacımız olan gülme olayını rahatlıkla karşılıyor. Bu bakımdan benim sevdiğim bir film oldu." dedi.



Habertürk sinema yazarı Kerem Akça ise Demirer'in başarılı bir komedyen olduğuna vurgu yaparak, "Ancak bazı filmlerinde formda olmayabiliyor. 'Olanlar Oldu' da onlardan biri. Ne kendisinin oynadığı iki karakter, ne de yan karakterler iyi yazılmış." eleştirisinde bulundu.



Akça, filmin aceleye getirildiği yorumunda bulunarak, "Yazlık komedi şablonuna eklenen 'aşık olunan kadın', sempatik ama zorlama duruyor. Tuvana Türkay'ın inandırıcı bir performansı yok. Demirer'in eğlence anlamında da en az tatmin eden filmi." ifadelerini kullandı.



Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği filmin yapımcılığını Necati Akpınar üstlendi.



Komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde, Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kalyon, Seda Güven ve Renan Bilek rol aldı.



Ata Demirer'in, kostümler, peruk ve makyajla 60'lı yaşlarda bir kadın olan "Döndü" ile "Kaptan Zafer" karakterlerini canlandırdığı filmin konusu şöyle:



"Zafer Kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçinmektedir. Zafer'in annesi Döndü Hanım (Ata Demirer) da oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp aşık olmasıyla değişecektir."