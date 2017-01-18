Okullar Tatile Minikler Şehitkamil'e

Şehitkamil Belediyesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi için çalacak son ders zilinin arından minik öğrencileri sportif etkinliklerle buluşturacak. Birbirinden eğlenceli parkurlarda eğlenerek öğrenecek minikler, ikinci yarıyıl için büyük moral depolayacak.



20 Ocak 2017 Cuma günü 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısı için çalacak son ders ziliyle birlikte 15 günlük tatile çıkacak öğrencileri unutmayan Şehitkamil Belediyesi, farklı yaş gruplarına yönelik düzenleyeceği sportif ve sosyal etkinliklerle yoğun ders maratonundan ayrılan dimağlara moral aşılayacak. Sömestr tatili boyunca hafta içi her gün 09: 00-12: 00 saatleri arsında Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde 5-9 yaş aralığındaki kız ve erkek öğrencilerin katılabileceği ücretsiz spor etkinlikler ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle, katılımcılara mutlu anlar yaşatacak. Yarıyıl tatili boyunca düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgiler veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tatil dönemi boyunca öğrencilerin boş zamanlarını spor kanalıyla en iyi şekilde değerlendirebilmeleri adına farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.



Şehitkamil Belediyesinin yılın 365 günü spor okulları ve spor merkezleri faaliyetleriyle toplumun her kesimine nitelikli tesislerde spor yapma imkanı sağladığını kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yarıyıl tatilinde öğrencilerin zamanlarını en verimli şekilde değerlendirebilmeleri adına çeşitli etkinlik ve aktiviteler planladıklarını dile getirdi. Başkan Fadıloğlu, "2016-2017 eğitim-öğretim yarıyılının sonuna geldik. Tüm öğrencilerimiz karne heyecanın ardından 15 günlük tatilin tadını çıkartacak. Bu süre zarfında öğrencilerimizin ikinci yarıyıla moralli başlamaları, zamanlarını verimli geçirebilmeleri ve sürekli spor alışkanlıkları kazanabilmeleri adına sportif ve sosyal anlamda etkinlikler düzenleyeceğiz. Tatil dönemi boyunca Dülük Tabiat Parkında faaliyetlerini sürdüren Gençlik kampımız, gençlerimizi misafir edecek. Bir diğer yandan da 5-9 yaş aralığındaki minik öğrencilerimizi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde yapılacak olan sportif beceri parkurlarındaki etkinliklere dahil edeceğiz. Yılın 365 günü spor okullarımız ve spor merkezlerimizle tüm vatandaşlarımıza sürdürebilir spor alışkanlıkları kazandırma arzusu içerisindeyiz. Ben, bu vesile ile tüm öğrencilerimizi bir kez daha spor merkezlerimize davet ediyor ve şimdiden keyifli bir tatil dönemi geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP