Öğretmenin Öğrencilerini Taciz Ettiği İddiası

Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde 4 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen beden eğitimi öğretmenin yargılanmasına devam edildi.



Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuksuz yargılanan ve hakkında her bir öğrenci için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istenen sanık öğretmen A.M.S ile müşteki öğrenciler E.A, B.D, C.T ile E.S.S katılmadı.



Mahkeme başkanı öğrencilerin ifadelerinin alınarak dosyanın tamamlanması için duruşmayı erteledi.