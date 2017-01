Öğrenciye "Şişirilmiş Not" Veren Özel Okullara Para Cezası

Sınavlarda öğrencilere "şişirilmiş not" verdiği tespit edilen özel okullara idari para cezası uygulanacak.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yer alan "özel okullar tarafından yapılan sınavlarda öğrencilere gerçek dışı not verildiğinin tespiti halinde uygulanacak idari para cezaları"na ilişkin açıklamalarda bulundu.



Düzenlemeye göre, haksız notlar vererek öğrencilerin başarı durumlarını etkilediği tespit edilen okullara, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince ilk etapta brüt asgari ücretin 5 katı idari para cezası uygulanacağını anlatan yetkililer, aynı fiilin tekrarı halinde ise bu cezanın 5 kat artırılarak uygulanacağını bildirdi.



Yetkililer, "Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde gerçek dışı not verdiği üçüncü kez tespit edilen özel okulların kurum açma izinleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek." bilgisini paylaştı.



MEB yetkilileri bu değişiklikle kamuoyunda, özel okullarda "şişirilmiş notlar" verildiği yönündeki şikayetlerin etkili bir şekilde önüne geçilmesinin amaçlandığını vurguladı.



Özel okullarda nakil ve geçiş başvuruları



Yeni düzenleme ile getirilen diğer bir önemli değişikliğin, bir arada bulunabilecek özel okulların türlerine ilişkin olduğunu kaydeden yetkililer, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Buna göre artık bahçesi bulunan, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi okul binası olarak alınan müstakil binalarda ya da bahçe içerisinde tamamı okul olarak kullanılan aynı binanın birbirine doğrudan geçişi olmayan farklı bölümlerinde okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul ile birlikte en fazla üç türde lise de bir arada bulunabilecek.





Ayrıca özel okullarda nakil ve geçiş başvurularının, veli talebi doğrultusunda e-Okul sistemi üzerinden zamana bağlı kalmaksızın yapılabilmesine imkan tanınmış olması da değişiklikler arasında.

Bunların yanı sıra, özel öğretim kurumlarını ilgilendiren ve maarif müfettişlerince yapılması öngörülen iş ve işlemler bakımından maarif müfettişlerinin yanı sıra şube müdürleri ile il milli eğitim müdürünün uygun gördüğü başka personelin de görev yapabileceği hükmü de yapılan değişikliklerden."