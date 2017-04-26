Öğrencilerine İç Çamaşırı Hediye Eden Sanığın Cezası Arttırıldı

İstinaf mahkemesi, öğrencilerine içerisinde renkli iç çamaşırlarının bulunduğu kutuları hediye ettiği gerekçesiyle yargılanan biyoloji öğretmenine yerel mahkemenin verdiği "cinsel taciz" suçundan 9 ay hapis cezasını kaldırarak aynı suçtan 15 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir lisede biyoloji öğretmeni olan sanık V.Ö., öğrencileri C.E. ve N.O.' yu okulun laboratuvarına çağırarak cezerye ikram edip 'siz ayrıcalıklı öğrencilerimsiniz, size hediye aldım' diyerek, öğrencilerine içinde mor renkli iç çamaşırı bulunan ve üzerinde baş harflerinin yazılı olduğu hediye kutularını verdi. Öğrencilerin durumu ailelerine bildirmesi üzerine, aileler sanık hakkında şikayetçi oldu.



İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık V.Ö.,"Öğrenciler yılbaşında bana hediye almıştı. Vaktim olmadığı için eşime onlara hediye almasını söyledim. Eşim de bu hediyeyi almış. Götürüp götürmemekte tereddüt ettim, ancak verdim" dedi.



"Bizde bu tür hediyeler normal karşılanır"



Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık V.Ö.'nün eşi N.Ö. savunmasında, "Eşim öğrencilerine hediye alacağını ancak vaktinin olmadığını söyledi ve benden rica etti. Ben de o gün dışarıya çıktım ve olaya konu olan iki adet çamaşırı aldım ve paket yaptırdım. Eve döndüğümde köpekle uğraştım, akşam oldu. Eşime ne aldığımdan bahsetmedim, sabah kendisine verdim ve içerisinde çamaşır olduğunu söyledim. Bir çantaya koyarak okula götürdü. Ben Romanya uyrukluyum ancak evlenmekle Türk vatandaşı oldum. Bizde bu tür hediyeler normal karşılandığı için ben de bir mahsur görmedim" ifadelerini kullandı.



İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi sanık V.Ö.'nün, "çocuğa cinsel taciz" suçundan N.O.'ya yönelik eyleminden dolayı 4 ay 15 gün, C.E.'ye yönelik eyleminden dolayı 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Sanığın avukatı, yerel mahkeme tarafından verilen hükmün bozulması istemiyle istinaf mahkemesine başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya sanık V.Ö. ile avukatı katılırken mağdurelerin avukatı da salonda hazır bulundu.



"Öğrencilerim beni yanlış anlamaz düşüncesine kapıldım"



Söz alan sanık V.Ö., savunmasında öğrencilerine hediye almak istediğini belirterek, "Hediye almak için kendilerini AVM'ye çağırmıştım, gelmediler. Bunun üzerine eşime bahsettim. Hediyeleri o aldı. Ne aldığını sormadım. Sabah aceleyle okula gittim. Okulda kutuya baktığımda iç çamaşırı olduğunu anladım. Önce tereddüt ettim ancak öğrencilerim beni yanlış anlamaz düşüncesine kapıldım ve hediyeleri kendilerine verdim. Herhangi bir art niyetim ve cinsel niyetim yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



Kararını açıklayan ceza dairesi, sanık hakkında yerel mahkeme tarafından verilen,"cinsel taciz" suçundan 9 ay hapis cezasını kaldırarak, oy çokluğu ile sanığın aynı suçtan 15 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. - İSTANBUL