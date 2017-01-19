Öğrencileri İçin Kampanya Başlatan Öğretmene Cem Adrian'dan Destek

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde öğretmenlik yapan Gül Altınkaya, sanatçı Cem Adrian ve üniversite öğrencilerinin desteğiyle yürüttüğü kampanyayla yüzlerce öğrencinin mont ve bot ihtiyaçını karşıladı.



Geçen yıl eylül ayında Doğubeyazıt ilçesi 14 Nisan Ortaokulu'na matematik öğretmeni olarak göreve başlayan Gül Altınkaya, okuldaki öğrencilerin maddi sorunlar yaşadığını ve kış aylarında giyecek bot ve montlarının olmadığını gördü.



Altınkaya, bunun üzerine Antalya Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğrencileriyle iletişime geçerek öğrencileri için yardım toplamaya başladı. Müzisyen ve sanatçı Cem Adrian'ın da sosyal medyadan görerek destek verdiği yardım kampanyası ile toplanan yardım yüzlerce öğrenciyi sevindirdi.



Gül Altınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldaki birçok öğrencinin maddi sıkıntılar çektiğini söyledi.



Öğrencilerin bot ve montlarının olmaması nedeniyle üzüldüğünü anlatan Altınkaya, "Batı'da insanlar çok küçük sayılabilecek eksiklikleri gözlerinde büyütüyor. Gereksiz sayılabilecek şeylerden yakınıyorlar. Buraya geldiğimde öğrencilerin maddi imkansızlıklarına şahit oldum ve işte tam da bu noktada bir şeyler yapmaya karar verdim" dedi.



Altınkaya, ablasının Akdeniz Üniversitesinden bir arkadaşıyla kendisini ziyarete geldiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Ablam ve beni ziyarete gelen arkadaşı da buradaki öğrencilerin maddi durumlarının iyi olmadığına şahit oldular. Çoğu öğrencinin bot ve montlarının olmadığını gördüler. Hemen işe koyulduk. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümüyle iletişime geçerek yardım toplamaya başladık. Öğrenciler kapı kapı dolaşarak Doğubayazıt'taki okulumuz için giyim malzemesi topladılar."



Antalyalı öğrenciler yardım kampanyasını projeye dönüştürdü



Antalyalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4. sınıf öğrencilerinin yardım kampanyasını proje haline getirdiklerini ifade eden Altınkaya, öğrencilerin bir cafe aracılığı ile de sanatçı Cem Adrian'a ulaşarak yardım taleplerine destek istediklerini anlattı.



Adrian'ın sosyal medyada konuyu paylaşması üzerine yardımların çoğaldığını aktaran Altınkaya, "Adrian konuyu sosyal medyada paylaşınca yardımlar çığ gibi büyüyerek Türkiye'ye yayıldı. Hatta yurt dışından bile yardımlar gelmeye başladı. Yani diyebiliriz ki Cem Adrian, yardım kampanyasının dönüm noktası oldu. Yardımlar o kadar çok gelmeye başladı ki artık ilçedeki diğer okullara da dağıtıyoruz." diye konuştu.