Erbaa Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezinde trafik eğitimi alan çocuklar Erbaa Bölge Trafik İstasyon Amirliğindeki polis memurlarına moral ziyareti gerçekleştirdi.
Mevlana İlkokulu öğrencisi çocuklar, trafik eğitimi aldıkları Erbaa Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezinden Türk bayrakları ile birlikte Erbaa Bölge Trafik İstasyon Amirliğine gitti. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan miniklerin ziyareti polislere moral vermek amacıyla yaptığı belirtildi. - TOKAT
Öğrencilerden Polise Moral
Erbaa Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezinde trafik eğitimi alan çocuklar Erbaa Bölge Trafik İstasyon Amirliğindeki polis memurlarına moral ziyareti gerçekleştirdi.
Erbaa Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezinde trafik eğitimi alan çocuklar Erbaa Bölge Trafik İstasyon Amirliğindeki polis memurlarına moral ziyareti gerçekleştirdi.
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