Öğrenciler Ödüllerini Aldı

Sorgun Halk Kütüphanesi tarafından Kütüphaneler Haftasında düzenlenen "Kitap ve Kütüphane" konulu şiir, kompozisyon, resim yarışmasında, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Kütüphane Müdürü İdris Malkoç gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin, bizzat okullarına giderek verildiklerini belirtti.



Malkoç, "53. Kütüphaneler Haftası nedeniyle, şiir, kompozisyon, resim yarışması yapılmıştı. Yarışma sonucunda şiir dalında Fatih ortaokulundan Rabia Yılmaz birinci, Edanur Öcal ikinci ve Agah Efendi ilkokulundan Meva Dilay Önge üçüncü oldu.



Resim dalında ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Ayfer İlayda Çetin birinci, Araplı İmam Hatip Ortaokulundan Nimet Acıboyraz ikinci, aynı okuldan Miragül Doğan üçüncü oldu. Kompozisyon yarışmasında Milli Egemenlik Ortaokulundan Semanur Taşdemir birinci oldu." dedi.