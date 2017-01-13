Van'ın Çaldıran ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
İlçedeki Direkli Ortaokulundan öğrencileri alan Metin Kumaş idaresindeki 33 BS 31 plakalı servis aracı, Tekindere Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kumaş ile 8 öğrenci yaralanarak Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN
Öğrenci Servisi Devrildi: 9 Yaralı
Van’ın Çaldıran ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Van'ın Çaldıran ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
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