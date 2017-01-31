Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı

Kötü öğrenci yoktur! Öğrencilerin başarı haritasını sen belirle! Univerist Learning Academy "Öğrenci Koçluğu Uzaktan Eğitim Programı" ile sertifikalı bir öğrenci koçu ol!



Öğrenciler eğitim hayatları boyunca mesleki yaşamlarının tabanını oluşturmak ve daha iyi bir gelecek için farklı kurumlarda öğrenim görürler. Bu süreçte bir yandan kimlikleri oluşurken bir yandan da kişilikleri şekillenir. Alınan eğitimlerin çoğu öğrenime dayalı olduğu için gelecekteki meslek seçimlerinde ya da sosyal hayatlarında motivasyon güçlerini, azimlerini, kendi temsil sistemlerini, çalışma yöntemlerini, özgüvenlerini, becerilerini, dengelerini, performanslarını doğru yönlendirme ve kullanma konusunda ise mutlaka bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.



Yeni bir kariyer mi hedefliyorsun? ya da bir eğitimci olarak kariyerini daha yukarıya taşımayı mı düşünüyorsun? Bu konuda sürekli kendini geliştirmeye ve hep daha iyisini yapmaya çabalıyorsun ancak yetersiz mi kalıyorsun? Aradığın soruların cevabını Öğrenci Koçluğu Eğitimi'nde bulacaksın.



Univerist'ten öğrenci koçluğu eğitimi alarak önce kendi kişisel gelişimini tamamlayacak ve aldığın eğitim sonrasında ise yeni bir meslek dalına geçiş yapacaksın.



Bu sayede öğrencilere gelecekteki yol haritalarını çizmelerinde liderlik edecek, onları geleceğe hazırlayacak, ileride güçlü, özgüveni yüksek, başarılı bireyler olmasını sağlayacak ve geleceğin endişelerinden sıyrılmalarına yardımcı olabileceksin.



Öğrenci Koçluğu Eğitimini Kimler Almalı?



• Koçluk hizmeti vermek isteyenler



• Bireylere hedefleri için yardımcı olmak isteyenler



• Öğrencileri hedef belirleme ve başarıya ulaşma gibi kavramlarla tanıştırmak isteyenler



• Öğrencilere yol haritası belirlemede destek olmak ve fayda sağlamak isteyenler



• Eğitim verenler



• Öğrencilerle çalışanlar



• Öğrenciler ile iletişimini güçlendirmek isteyenler



Öğrenci Koçluğu Eğitimi Kaç Modülden (Ana Konu) Oluşuyor?



Öğrenci Koçluğu Uzaktan Sertifika Programı, 5 ana modül ve 2 ortak dersten oluşmaktadır.



• Temel Koçluk Bilgileri (Yaşam Koçluğu Ortak Ders)



• Öğrenme



• Motivasyon



• İletişim



• Rehberlik



• Sınavlar (YGS, LYS, TEOG)



• Öğrenci Koçluğu Sertifika Sınavı



Öğrenci Koçluğu Eğitiminde Neler Var?



• Öğrenci Koçluğu Sistemi



• Eğitim Sistemi



• YGS, LYS, TEOG Sınav Sistemi



• Kişilik Yapısı ve Türleri



• Aile ile Etkili İletişim



• Ergenlik Özellikleri ve Gelişim Süreci



• Ergenle Etkili İletişim



• Çoklu Zeka Kuramı



• Kariyer Planlaması ve Hedef Belirleme



• Stresle Başa Çıkma



• Dikkat Konsantrasyon



• Planlı ve Programlı Çalışma Teknikleri



• Etkin Okuma-Dinleme ve Not Tutma



• Problem Çözebilme Yeteneğinin Geliştirilmesi



• Öğrenicinin Kendi ile İlgili Karar Verme Yeteneklerinin Geliştirilebilmesi



Öğrenci Koçluğu Eğitimi Sana Ne Fayda Sağlar?



• Öğrenciyi geliştirecek, süreçleri tasarlayacak ve bu tasarıma aileleri de adapte etme becerisi kazanacaksın



• Öğrencinin yaşamında danışman, motive eden ideal bir model olabileceğinin bilincinde olacaksın



• Öğrencinin yaşamındaki tüm süreçleri dengede tutabilme becerisine sahip olacaksın



• Öğrencinin kişisel olarak hangi tarzda öğrenebildiğini ortaya çıkarabileceksin



• Öğrencinin zihnini ve duygusal değişimlerini takip edebileceksin



• Öğrencinin istenmeyen alışkanlıklarından kurtulmasına yardımcı olabileceksin



• Öğrencinin iletişim becerilerini arttırabileceksin



• Öğrenciyi ihtiyaç duyduğunda psikolojik boyutta rahatlatabilecek ve yeni bir bakış açısına ulaşabilmesini sağlayabileceksin



Öne Çıkanlar



• Univerist® Education Company Markası ile kaliteli eğitim



• Uygun fiyat



• Hızlı ve kolay kullanım



• Verimli ve güncel içerik



• Eğitim notları (Word – PDF)



• Uzmanlık Sertifikası bilgisayar ve internet olan her yerden 7/24 ulaşılabilen eğitim



• Dershaneye ve kursa gitmeden kariyerinizde ilerleme imkanı



Eğitimin Kullanım Süresi



Eğitimi satın aldığınız andan itibaren 6 ay (180 gün) boyunca bu eğitimi izleyebilir ve istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.



Sınav ve Sertifikasyon



• Sınavda 70 ve üzerinde alan katılımcılarımıza İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış kurum tarafından onaylı sertifika düzenlenmektedir.



• Sertifika sınavına iki kez giriş hakkı verilmektedir. Sınavda başarılı olamayan katılımcılarımıza katılım belgesi verilmektedir.