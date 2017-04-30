"Öğrenci Koçluğu Seansları" 29 Şubat'ta başlıyor.



Anneler babalar çocuklarınız için "Öğrenci Koçluğu Seansları" ile çocuklarınızın neler yapabileceklerini görün, hedeflerin netleştirin, kendi otobanlarına çıkmalarına yardımcı olun, yeteneklerini keşfetmelerini sağlayın, akademik kariyeri ile yeteneklerini buluşturun.



Öğrenci koçu kimdir?



*Öğrencinin hem psikolojik, hem duygusal, hem de fiziksel durumunu değerlendirerek potansiyalini en üst seviyeye çıkarır. Öğrencinin kendi koyduğu hedeflere odaklanmasını sağlar. Kişide özgüven ve özsaygısının artmasını sağlar. Öğrenme, dikkat, muhakeme yeteneklerini geliştirir. Sınav kaygısı ve heyecan kontrol teknikleri öğretilir. Öğrencinin mutlu huzurlu ve başarılı birey olmasında eğitici bir yol arkadaşlığı yapar.



Öğrenci koçu nasıl çalışır?



*Onun başarıya en eğlenceli yoldan ulaşmasını sağlar. Psikologtan farklıdır. Sağlıklı tam ve bütün bireylerle çalışır. Geçmiş ile ilgilenmez, andan geleceğe odaklı çalışır. Birebir ve kişiye özel seans halinde çalışır. Öğrencinin okulu, dershanesi ve ailesi arasındaki köprüdür. Öğrencinin hayatında bir dönem vardır, o dönem süresince öğrencinin hayat yolculuğunda önüne çıkabilecek herhangi bir problemle başa çıkma yeteneğini geliştirir.



Öğrenci Koçluğu Seansları'na kimler katılabilir?



*"Nasıl Motive Olabilirim?", "Sınav kaygımı nasıl yenebilirim?", "Sosyal ilişkilerimi nasıl düzene koyabilirim?", "Nasıl Hedefime odaklanabilirim?", "Zamanımı nasıl daha etkin kullanabilirim?" gibi sorulara cevap bulmak isteyen eğitim çağında olan herkes bu seanslara katılabilir.



Öğrenci Koçluğu'nun Faydaları



İstediğiniz hedefe kolay ulaşmanızı sağlar. Ağır ders çalışma yükünden ve temposundan kurtulmanızı sağlar. Tüm derslere yönelik uygulamalı ve soru çözümlü olarak hızlı ve kolay öğrenme tekniğini verir. Ders çalışma isteğinde kalıcı bir değişim sağlar. Dinlenmek ve eğlenmek için daha geniş zaman sağlar. Öğrenme, dikkat ve muhakeme gibi alanlarda belirgin bir gelişim sağlar. Okuma ve anlama hızınızı 3, 4, 5, kat artırır. Dikkat ve konsantrasyonda belirgin bir artış sağlar. Çabuk unutma ve sık sık tekrar etme problemlerini ortadan kaldırır. İnanılmaz bir özgüven ve rahatlık sağlar. Gelecek planlamasında etkili karar vermenizi sağlar.



Univerist öğrenci kadrosu kimlerden oluşmaktadır?



*Öğrenci koçlarımız başta, UPKD Türkiye, ICF (İnternational Coaching Federation) üyesi olan profesyonel koçlardır. Ayrıca Univerist ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen Öğrenci Koçluğu sertifika programını ve Öğrenci Koçluğu Süpervizyonu'nu başarı ile tamamlamış profesyonel öğrenci koçlarından oluşmaktadır.



Kadromuz hakkında detaylı bilgi için http://www.univerist.com/kadromuz/ tıklayınız.



Univerist Öğrenci Koçluğu seanslarına nerelerde katılabilirim?



Ataşehir



Kozyatağı



Acıbadem



Suadiye



Dragos



Kartal



Çamlıca



Çekmeköy



Özel durumlarda öğrenci evinde ve farkındalık sağlanabilecek diğer sosyal ortamlarda da yapılabilir.



Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin: 0216 706 11 54 veya (532) 767 37 20 info@univerist.com



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Univerist® Education Company



Mekan Adresi : 19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok. Hamdiye Yazgan İş Merkezi No: 4/2



Başlangıç Saati : 30.04.2017 23: 59: 00



Bitiş Saati : 01.05.2017 01: 59: 00



Kategori : Öğrenci Koçluğu Seansları



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır