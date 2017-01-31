Oğlunu Hastaneye Götürürken, Kapkaççıları Yakaladı

BURSA'da adres sorma bahanesiyle otomobille yanlarına yaklaştıkları 2 kadının çantasını çalan 2 kişi, tesadüfen olay yerinde bulunan ve oğlunu hastaneye götüren polis memuru Turan Macit tarafından nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı.



Olay, merkez Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. 16 JSP 88 plakalı lüks otomobildeki biri kadın 2 kişi, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştıkları kaldırımda yürüyen D.T. adlı kadının çantasını alarak uzaklaştı. Kısa süre sonra şüpheliler, yine aynı yöntemle G.C. adlı kadının çantasını da gasp etti. Kadınların şikayeti üzerine, polis ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.



Gece vardiyasından çıkıp hastalanan oğlunu Bursa Devlet Hastanesi'ne götürmek için yola çıkan Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nde görevli Turan Macit, Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi'nde, şüphelilerin bulunduğu otomobili fark edip takibe aldı. Macit, otomobilini lüks aracın önüne kırarak durdurmak istedi, ancak şüpheliler yoluna devma etti. Nefes kesen kovalamacayla Turan Macit, lüks otomobili durdurup Sümeyye A. ile sürücü Salih P.'yi gözaltına aldı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sekv edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



- Bursa