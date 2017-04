Odunpazarı Belediyesi Solucan Gübresi Üretecek

Çevreye ve doğaya karşı duyarlı projeleri ile tanınan Odunpazarı Belediyesi, örnek bir projeye daha imza attı.



Eskişehir Odunpazarı Belediyesi kimyasal gübre kullanılması sonucunda artan toprak kirlenmesinin önüne geçilmesi için yüzde 100 organik olan solucan gübresi üretecek. Yukarıçağlan Mahallesi'nde Solucan Gübresi Üretim Tesisi inşa etmeye başlayan Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, ihtiyacı olan yerlerde kimyasal gübreye karşı solucan gübresini kullanacak. 5 dönümlük alan üzerinde 250 metrekare kapalı alana sahip olan Solucan Gübresi Üretim Tesisinde Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü solucanlarının bitkisel ve hayvansal organik atıkları işlemesi sonucu meydana gelen solucan gübresini üretecek. Odunpazarı Belediyesi Solucan Gübresi Üretim Tesisinde ve arazide deneme alanları oluşturacak. Oluşturulan bu deneme alanlarında ise Odunpazarı Bölgesi'nde yaşayan tüm çiftçilere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilecek.



"Tarımın her dalında 'örnek çiftçi' olma ilkesini benimsedik"



Bu eğitimlerin Solucan Gübresi hakkında çalışan akademisyenler, uzmanlar ve eğitimciler tarafından verileceğine dikkat çeken yetkililer, solucan gübresi üretimi ile ilgili çalışma yapan akademisyenlerin, üniversite öğrencilerinin; solucan gübresi üretimi yapan firmaların doğru uygulama ve bu ürüne standart getirme adına yapılacak çalışmalarda gönüllü çözüm ortakları olacağını belirtti. Odunpazarı Belediyesi'nin anlatarak eğitme yerine, her türlü tarımsal faaliyet de bizzat kendisi uygulamaları yaparak gösterme ve örnek olma metodunu benimsediğini söyleyen yetkililer, "Tarımın her dalında 'örnek çiftçi' olma ilkesini benimseyen belediyemiz, yeni nesillere daha az kaynak kullanarak daha çok verim alınan tarım modellerini gelecek kuşaklara bırakma amacının heyecanı içindedir" dedi. - ESKİŞEHİR