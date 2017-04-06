Odunpazarı Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Odunpazarı Belediyesi nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı 8. birleşim 1. oturumu Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt başkanlığında gerçekleştirildi.



Gerçekleştirilen meclis toplantısında 7 adet gündem maddesi görüşüldü. Mecliste görüşülen maddelerden biri oy çokluğu ile diğer maddeler ise oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 7. maddesi olan "Odunpazarı Belediyesinin 2016 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Başkanlık yazısı" 7 Nisan Cuma günü saat 15.30'da yapılacak meclis toplantısında görüşülecek. - ESKİŞEHİR